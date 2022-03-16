2022/03/16 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، اليوم الاربعاء، عن وجود تحرك نيابي لتقصي أسباب تأخير عمل الحكومة بمبادرة داري الخاصة بتوزيع قطع الأراضي على المواطنين.

وقالت الدليمي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إنه "لا توجد أي معلومات تخص مبادرة رئيس الوزراء داري واين وصل العمل بها، ما يشير إلى وجود تلكؤ واضح من قبل الحكومة والوزارات في انجاز هذا المشروع السكني".

واضافت ان "هذه المبادرة مهمة جدا للمواطنين لأنها تساهم في حل ازمة السكن لذلك يجب على الحكومة الإسراع في انجاز هذا المشروع".

وأوضحت الدليمي انها "ستتوجه بسؤال برلماني للحكومة عند استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، بشأن مصير مبادرة داري وأسباب التأخير وكذلك الضغط باتجاه الاسراع بتوزيع قطع الأراضي على المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك نيابي للوقوف على أسباب تأخير عمل الحكومة بمبادرة "داري" - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك نيابي للوقوف على أسباب تأخير عمل الحكومة بمبادرة "داري" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).