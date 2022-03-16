قائد عمليات بغداد يوجه بردع منفذي “الدكات العشائرية” في الرصافة

2022/03/16 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الأربعاء، بردع منفذي “الدكات العشائرية” في قاطع الرصافة.وذكر بيان لأعلام عمليات بغداد، ورد لوكالة ايرث نيوز أن “قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم ترأس مؤتمراً أمنياً في المقر المتقدم لعمليات بغداد /الرصافة، بحضور اللواء قائد المقر وقائدي فرقتا المشاة الحادية عشرة والفرقة […]

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