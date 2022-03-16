التخطيط توضح آلية إجراء المطابقة والفحص على البضائع المنتجة محلياً والمستوردة

2022/03/16 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

أكَّدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أنَّ جميع البضائع المورَّدة للعراق تخضع لإجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بلد المنشأ.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية متعاقد مع 4 شركات عالمية رصينة، لديها مكاتب في أغلب دول العالم، متخصصة بفحص البضائع والسلع في بلد المنشأ"، مبينا ان "هذه الشركات تقوم بفحص جميع البضائع المراد استيرادها للعراق من قبل القطاع الخاص في بلد المنشأ، وتقوم بإصدار شهادة المطابقة للبضائع وفق آليات معيّنة، بعدها يتم تدقيقها الشهادة في المنفذ الحدودي ".

واضاف، انه "فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً، يقوم جهاز التقييس عبر فرقه الميدانية بمتابعة ما موجود من سلع وبضائع في الاسواق المحلية وفحص نماذج منها سواء أكانت غذائية أم استهلاكية أم اي مواد اخرى للتأكد من مطابقتها المواصفات المطلوبة".

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