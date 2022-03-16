قيادي حوثي لـ”المعلومة”: النظام السعودي يتوارى خلف الشعارات الزائفة

2022/03/16 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، الأربعاء، الجريمة النكراء التي اقدم عليها النظام السعودي بأنه مخزي ، مبينا أن النظام السعودي يتوارى خلف الشعارات الغربية الزائفة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الأسد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعدام عدد من الاسرى اليمنيين وعشرات من المخالفين له […]

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