الشرق الأوسط: قاآني يسعى لتفكيك التحالف الثلاثي وافشال مشروع الصدر

2022/03/16 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ان زيارة قاآني الى بغداد بعد يومين من استهداف الحرس الثوري أربيل، هدفت الى تفكيك التحالف الثلاثي وافشال مشروع الصدر لا شرقية وغربية.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من زيارة قاآني، هو استثمار النتائج السياسية للقصف، وإقناع الصدر بوجود الموساد في أربيل، لدفعه إلى التراجع عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ان ايران تسعى لتوحيد البيت الشيعي في كتلة واحدة ومن ثم الاستئثار بالكرد والسنة.

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