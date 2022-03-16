تسجيل أول إصابتين بمتحور جديد من فيروس كورونا

2022/03/16 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الصحة البرازيلي عن تسجيل أول إصابتين بمتحور جديد اطلق عليه دلتاكرون.

وقال أن هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين دلتا وأوميكرون، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، مضيفاً انه تم رصد إصابتين بالمتحور الجديد حتى الان.

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