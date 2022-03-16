بعد 25 عاما.. روسيا تنسحب من مجلس اوروبا

2022/03/16 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت روسيا مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة سلم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بوريتش.

وأكد الناطق باسم مجلس أوروبا دانييل هولتغن تلقي هذا الإخطار.

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