إكليل زهر رئاسي فرنسي أمام لوحة تذكارية لكاتب جزائري شهير

2022/03/16 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع السفير الفرنسي لدى الجزائر، الثلاثاء، باسم الرئيس إيمانويل ماكرون، إكليلا من الزهر تخليدا لذكرى الكاتب الجزائري، مولود فرعون، الذي اغتالته قبل 60 عاما منظمة "الجيش السري" المناهضة لاستقلال الجزائر.

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