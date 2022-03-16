بعد فرارهما من غزو روسيا.. هكذا استُقبل طالبان أوكرانيان بمدرستهما الجديدة في إيطاليا

2022/03/16 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى طالبان أوكرانيان ترحيبًا حارًا بمدرستهما الجديدة في إيطاليا، حيث أنهما انتقلا مع والدتهما إلى المكان الذي تعيش فيه جدتهما بإيطاليا بعدما غزت روسيا أوكرانيا، حسبما ذكرت ماريا بارون، مديرة المدرسة.

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