2022/03/16 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اصدرت محكمة جنايات ميسان، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته (2) كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “تم القاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى محافظة واسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ميسان تصدر حكما بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ميسان تصدر حكما بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).