2022/03/16 | 12:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم / مسلم الركابي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٨٠ دقيقة ! ! ! ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذه هي الفاصلة الزمنية التي تفصل
العميد الكربلائي عن الوصول لدوري
النخبة ، مفارقة صعبة ان تحسب الزمن
بالدقائق ، وهذه الدقائق تنبض مع نبض
جماهير العميد ، وهي تترقب صافرة الحكم
في اخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٨٠ دقيقة ! ! ! ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٨٠ دقيقة ! ! ! ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).