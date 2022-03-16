١٨٠ دقيقة ! ! ! ؟

2022/03/16 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

هذه هي الفاصلة الزمنية التي تفصل

العميد الكربلائي عن الوصول لدوري

النخبة ، مفارقة صعبة ان تحسب الزمن

بالدقائق ، وهذه الدقائق تنبض مع نبض

جماهير العميد ، وهي تترقب صافرة الحكم

في اخ

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