2022/03/16 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لشمول جميع الافراد وليس الاسر.. العمل توجه طلبا لمجلس الوزراء بشان منحة الـ100 الف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/16 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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