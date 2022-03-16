توقعات بموجات غبارية متسارعة خلال فصل الصيف

2022/03/16 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد المتنبئ الجوي علي الموسوي، اليوم الأربعاء، ان كمية الأمطار التي تساقطت خلال فصل الشتاء “شحيحة” ما يعني انحسار الغطاء النباتي وتفتت التربة السطحية، فيما توقع موجات غبارية خلال الأشهر المقبلة.وقال الموسوي في منشور عبر منصة “فيسبوك”، اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، “نحن الآن في بداية فصل الربيع من الناحية المناخية، وماهي إلا […]

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