رئاسة البرلمان في ذكرى مجزرة حلبجة: التأريخ لن ينسى جرائم البعث

2022/03/16 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي, الأربعاء، الذكرى الرابعة والثلاثون للمجزرة التي قام بها نظام البعث بحق اهالي مدينة حلبجة شمال العراق عام 1988, واستخدامه الاسلحة المحرمة دولياً بضرب السكان العزل المدنيين .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “العراقيين […]

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