روسيا: العملية العسكرية ستحقق أهدافها في أوكرانيا وسيتعين على أوروبا دفع الثمن

2022/03/16 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع موسكو.وقال المسؤول: “العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على”شركائنا” الأوروبيين دفع ثمن الضرر الذي يتسببون فيه لمصالحهم الوطنية والعلاقات الثنائية التي […]

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