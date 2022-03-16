طلبة الامتحانات الخارجية يطالبون التربية بمنحهم الدخول الشامل - عاجل

2022/03/16 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالب عدد من طلبة الامتحانات الخارجية، اليوم الاربعاء، وزارة التربية بمنحهم الدخول الشامل.

وقال لفيف من طلبة الامتحانات الخارجية في مناشدة عبر (بغداد اليوم)، "للأسف هذه الشريحة الكبيرة مظلومة اعلاميا ومن قبل التربية النصيب الاكبر لم تتخذ الوزارة يوما قراراً ينصفها".

واضافوا "نطالب وزارة التربية بدخول شامل لهذه الفئة او على اقل تقدير شمولها بدخول ب 4مواد فورا وعدم المماطلة او التأخير".

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