المنتوجات النفطية تطلق بطاقة وقودية جديدة في كركوك

2022/03/16 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكاطلقت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الاربعاء، بطاقة قودية جديدة بمحافظة كركوك.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على اتصال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مع مدير عام المنتوجات النفطية حسين طالب ،تم اطلاق بطاقة وقودية لتجهيز 50 لتر من النفط الابيض بعدما كانت متوقفه".

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