2022/03/16 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحروب تطارد فلسطينيي أوكرانيا

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