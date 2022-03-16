5 أسباب لأخذ قيلولة خلال النهار..ما أبرز فوائدها؟

2022/03/16 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون من الصعب تخصيص وقت لتجديد نشاطك واستعادة طاقتك وسط مسؤولياتك اليومية، لكن فوائد القيلولة تساعدك على تحسين صحتك وانتاجيتك، لذا لا تتردد بأخذ قسط من الراحة إذا شعرت بالتعب.

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