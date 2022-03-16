آرثر شوبنهاور وفن أن تكون دائما على حق - زهير الخويلدي

2022/03/16 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة:تصدير: المنطق والجدل [ربما تمت كتابة هذه الأجزاء كمقدمة.]أولا.اعتبر القدماء أن المنطق والجدل مترادفان ، على الرغم من أن "التفكير" و "التفكر" و"الحساب" و"التحدث" كانت مفاهيم مختلفة تمامًا.



المصطلح الديالكتيكي (جدلية ، أطروحة جدلية ،شخص جدلي) كان من الممكن أن يكون ، وفقًا لديوجين اللايرتي ، الذي استخدمه أفلاطون لأول مرة ، وفي فايدروس ، السفسطائي ، كتاب الجمهورية السابع يمكننا أن نر ......





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