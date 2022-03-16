القرآن محاولة لقراءة مغايرة 32 - ضياء الشكرجي

2022/03/16 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إِلّا إِبليسَ أَبى وَاستَكبَرَ وَكانَ مِنَ الكافِرينَ (34)هنا تثار إشكالية السجود لغير الله، مما يعد عادة متعارضا لفلسفة التوحيد، التي تجعل السجود لله وحده.



ولكن كسر قاعدة من قواعد التوحيد يأتي هنا بأمر من الله نفسه، وهنا نجد الملائكة مطيعين لله على الفور، مما يعد الأمر الطبيعي المتوقع منهم، رغم غرابة الأمر بالسجود لغير الله، ولكن هذه الاستجاب ......





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