الموسوي: المخابرات العراقية مطلعة على تواجد الموساد في أربيل

2022/03/16 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو الإطار الشيعي حامد الموسوي، الاربعاء، الشركات الكردية ببيع النفط عبر تعاقدات رسمية وموثقة مع الجانب الاسرائيلي، مبينا ان جهاز المخابرات الوطني يعلم بتفاصيل الوجود الاسرائيلي ومدى تعامله مع الشركات الكردية دون اي رد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “اسرائيل […]

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