التخطيط : تسجيل ثلاثة ملايين موظف ضمن مشروع منصة الرقم الوظيفي

2022/03/16 | 13:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرقام الوظيفية مُنحت لموظفين ضمن (44) جهة تشمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.

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