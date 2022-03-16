قائد عمليات بغداد يؤكد على ضرورة الحد من النزاعات العشائرية

2022/03/16 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم ،اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في القاطع والحد من النزاعات العشائرية.

وفي بيان لأعلام عمليات بغداد، قال أن “الفريق الركن قائد عمليات بغداد أحمد سليم ترأس مؤتمراً أمنياً في المقر المتقدم لعمليات بغداد /الرصافة، وذلك بحضور اللواء قائد المقر وقائدي فرقتا المشاة الحادية عشرة والفرقة الأولى شرطة اتحادية وعدد من ضباط هيئة الركن، وذلك لمناقشة الاوضاع الأمنية في قاطع الرصافة وشرق القناة”.

وشدد قائد العمليات على “ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في القاطع والحد من النزاعات العشائرية (الدكة)، واتخاذ اقصى اجراءات الردع والمحاسبة وتفعيل مذكرات القبض بالتنسيق مع مراكز الشرطة والقضاء، وضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة مرتكبي الجرائم ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم”.

فيما أكد على “أهمية الاستمرار بواجبات البحث والتفتيش ومصادرة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، واتخاذ الاجراءات الحازمة بصدد من يحمل السلاح واطلاق النار لأي سبب واحالتهم الى الهيئات التحقيقية وفق مادة الارهاب”.

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