الاتحاد الاسيوي ينقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة

2022/03/16 | 13:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم إلى أرض محايد.وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان له، أن “الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، قررا نقل مباراة الإمارات والعراق لحساب المجموعة الاولى إلى أرض محايدة”.وأضاف البيان، أن “الاتحاد سيعلن عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة خلال الأيام المقبلة”.[…]

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