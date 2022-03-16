2022/03/16 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة يُوجِّه باستقدام سفير العراق في لبنان إلى بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يُوجِّه باستقدام سفير العراق في لبنان إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يُوجِّه باستقدام سفير العراق في لبنان إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).