2022/03/16 | 13:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YnN_2gralgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل جمد التيار المفاوضات مع الاطار بعد قصف اربيل؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل جمد التيار المفاوضات مع الاطار بعد قصف اربيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).