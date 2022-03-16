2022/03/16 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

فيما أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

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