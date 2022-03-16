بعد كورونا.. أطباء يفشلون في رصد إصابة الأطفال بمرض خطير

2022/03/16 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن الأطباء لا يزالون يخفقون في رصد حالة مميتة، في بعض الأحيان تصيب الأطفال إثر إصابتهم بفيروس كورونا.وحذر آباء من حالة مرضية صعبة تصيب أبناءهم بعد أسابيع من تعافيهم من فيروس كورونا.ويطلق على هذه الحالة اسم “المتلازمة الالتهابية المتعددة”، وهي نادرة للغاية، إذ تحدث لدى أقل من 1 […]

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