رانغنيك يعلق على إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا

2022/03/16 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، عن انزعاجه من إقصاء فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته أمس على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 41 من كرة رأسية، وذلك بعدما رفض الحكم احتساب خطأ لصالح أنتوني إيلانغا في هجمة […]

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