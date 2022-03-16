السعودية.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد

2022/03/16 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية.

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