الكاظمي: حلبچة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا

2022/03/16 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاربعاء، أن حلبچة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم.

وفي تغريدة على تويتر قال الكاظمي: إن “حلبچة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه”.

وأضاف، أن “حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك”.

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