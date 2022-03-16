2022/03/16 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uW1YlVcHw3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. المؤسسات الحكومية تنظم وقفة صمت استذكاراً على أرواح شهداء فاجعة حلبجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. المؤسسات الحكومية تنظم وقفة صمت استذكاراً على أرواح شهداء فاجعة حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).