قوات دونيتسك تتهم الجيش الأوكراني بفبركة مقبرة جماعية في ماريوبول

2022/03/16 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهمت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية الجيش الأوكراني بإنشاء مقبرة جماعية زائفة في مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف بغية نسف مصداقية القوات الروسية.وذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوكل إلى الجيش “مهمة تقويض مصداقية تصرفات القوات الروسية من […]

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