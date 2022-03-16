قد يؤدي الإرهاق إلى تغيير دماغك.. إليك ما يجب عليك القيام به

2022/03/16 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من الإرهاق؟ وإذا كنت تشعر بانعدام الطاقة بالكامل، وتلاشي إحساسك بالانتماء واحترام الذات، فقد تكون ضحيةً للإرهاق، كما يقول الخبراء.

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