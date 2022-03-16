المنتخب الوطني بكرة الصالات يصل إلى إيران

2022/03/16 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصلت بعثةُ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات الى العاصمةِ الإيرانية طهران للدخول في معسكرٍ تدريبي يستمرُ لمدة أسبوع تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الإماراتُ الشهر المقبل.وقالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية في اتحادِ الكرة، علي عبد الحسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني أنهى معسكره التدريبي […]

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