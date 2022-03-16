وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا المستقلة عمرها أطول من بوتن

2022/03/16 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي ،أنتوني بلينكن ،اليوم الأربعاء، إنه ستكون هناك أوكرانيا مستقلة بشكل أطول بكثير من وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي إن إن ،أن الولايات المتحدة تعمل لوضع حد هذه الحرب، مؤكدا أن الحرب اختارتها روسيا وشنتها على أوكرانيا.

واوضح إن بلاده تعمل عبر وسيلتين هما الدعم الذي تقدمه إلى أوكرانيا، وممارسة الضغوط على روسيا أيضا، معرباً عن أمله في أن ينتهي الموت والدمار في أوكرانيا عاجلا وليس آجلا.

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