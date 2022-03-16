نقل مباراة العراق والإمارات من ملعب المدينة إلى الأردن

2022/03/16 | 13:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي مع الإمارات إلى "أرض محايدة".

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان تابعه "ألترا عراق"، إنّ "الاتحادين الدولي والآسيوي قررا نقل المباراة منتخب الإمارات وشقيقه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى المقررة يوم الخميس الموافق 24 آذار/مارس الجاري إلى أرض محايدة".

وأضاف اتحاد الإمارات، أنّ "الإعلان عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة خلال الأيام المقبلة".

وكان من المقرر أن يحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم.

وأجرى الوفد التقني للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي جولات تفقدية لملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

لكنّ الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلمه رسالة من الاتحاد الدولي لنقل مباراة المنتخب الوطني مع الإمارات إلى أرض محايدة.

وقالت الوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "المباراة أمام الإمارات ستكون في الأردن".

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