عزم: التوافق الكردي السني غير مؤثر دون الاطار والتيار

2022/03/16 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، الاربعاء، تحالف القوى السنية والكردية بعديم الفائدة في العملية السياسية دون توافق شيعي، مبينا ان دفة نهاية الأزمة السياسية بيد البيت الشيعي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العبد ربه في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “لا قيمة لتوافق السنة […]

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