قصف أربيل ينسف حلم رفع الحظر عن ملاعب العراق

2022/03/16 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسبب القصف الصاروخي في محافظة أربيل، بنسف حلم رفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد الإماراتي بكرة القدم، تواصل معنا بعد القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل فجر الاحد الماضي وأبلغنا عدم استعداداه للقدوم إلى بغداد بسبب الوضع الأمني”.وأضاف أن “الاتحاد الإماراتي أبلغ الاتحاد الآسيوي […]

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