2022/03/16 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الامارات الى ارض محايدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الامارات الى ارض محايدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).