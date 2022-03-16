الحشد الشعبي يشكل غرفة عمليات مبكرة في مواجهة” حرب الكهرباء”

2022/03/16 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن تشكيل غرفة عمليات مبكرة في مواجهة حرب الكهرباء بمحافظة ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استهداف ابراج الكهرباء في محافظة ديالى تزداد معدلاتها مع قرب موسم الصيف في محاولة من قبل الخلايا […]

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