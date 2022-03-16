الحكيم: فاجعة حلبجة الشهيدة تمثل الجرح النازف الذي لا يندمل

2022/03/16 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لاعتبار جرائم النظام السابق جرائم ضد الإنسانية.وذكر الحكيم في بيان، تلقته “ايرث نيوز” “أربعة وثلاثون عاماً ولا تزال فاجعة حلبجة الشهيدة تمثل للقيم الإنسانية ذلك الانتهاك السافر، وللضمير الحر ذلك الجرح النازف الذي لا يندمل، وللعالم أجمع ذلك الدليل الصريح على […]

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