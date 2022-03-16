القبض على (8) عناصر من داعش في (6) مُحافظات

2022/03/16 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، اليوم الأربعاء، القبض على (8) عناصر من داعش في (6) محافظات.

وذكر رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب بالإستناد على معلومات إستخبارية دقيقة من إلقاء القبض على مجموعة من عناصر عصابات داعـش في (6) مُحافظات عراقية".

وأوضح أنه "أبتدأ رجال الجهاز بواجباتهم النوعية في أطراف ومركز العاصمة العراقية بغداد والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين من داعـش".

وتابع أنه "نفذت عمليات في كُل من مُحافظات (الأنبار- الفلوجة، صلاح الدين - الشرقاط، ديالى، كركوك – الحويجة)، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين".

وختم انه "بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بأقليم كُردستان تم إلقاء القبض على عُنصرين من المُنتمين لداعـش".

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