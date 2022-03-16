2022/03/16 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة “ايرث نيوز” نص رسالة الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” بشأن نقل مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم إلى أرض محايدة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



كتاب “فيفا” إلى اتحاد الكرة بشأن تغيير ملعب مباراة الإمارات أولاً على ايرث نيوز.

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