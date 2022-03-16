2022/03/16 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2v0QAVSn4ys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديد جلسة انتخاب الرئيس هل سيحلحل الازمة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديد جلسة انتخاب الرئيس هل سيحلحل الازمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).