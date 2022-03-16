حقوق الانسان تصدر اول تقييم عن” الطلاق” بديالى وتحذر من تسونامي مجتمعي

2022/03/16 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدرت مفوضية حقوق الانسانفي محافظة ديالى، الاربعاء، اول تقيم عن الطلاق في المحافظة، فيما حذرت مما وصفته بـ” تسونامي مجتمعي”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالة صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الطلاق في السنوات الثلاث الماضية في تصاعد مستمر وهي […]

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