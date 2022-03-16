القبض على 8 دواعش بعمليات استباقية في ٦ محافظات

2022/03/16 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثمانية ارهابيين في ٦ محافظات. قال رسول في بيان، إنه “يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الاستباقية، حيث تمكن من القاء القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الارهابية، اذ تمكن أبطالُنا بالإستناد على معلومات إستخبارية […]

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