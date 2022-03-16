موسكو تطرح

2022/03/16 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن كييف "ترفض فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا".

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