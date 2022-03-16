2022/03/16 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..بين امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل عبد اللطيف التبان ، الأربعاء اسباب ازدياد حالات الانتحار في مدن المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال التبان في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الفترة الحالية شهدت عمليات انتحار في اقضية الفلوجة والخالدية وحديثة في مؤشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد امني يبين اسباب ازدياد حالات الانتحار في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد امني يبين اسباب ازدياد حالات الانتحار في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).